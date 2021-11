Als Energiescout unterwegs

Noch mitten in der Ausbildung zur Chemielaborantin bei Roche in Mannheim steckt Nina Heidemann: „Dieser Beruf ist wahnsinnig abwechslungsreich“, berichtet die 21-Jährige. „Experimentieren, forschen, pharmazeutische Produkte weiterentwickeln – das reizt mich.“ Als Energiescout spürt sie Stromfresser im Unternehmen auf: „Dabei geht es zum Beispiel um energiesparende LED-Beleuchtung. Ich versuche, Kollegen für das Thema zu sensibilisieren.“

Roche setzt auf personalisierte Ausbildung und fördert Azubis durch individuelle Angebote. So lernte Heidemann bei einer Hospitanz den Konzernsitz in Basel kennen. Privat gehört ihre Leidenschaft dem Triathlon. In der Kombination Schwimmen, Laufen und Radfahren wurde sie jetzt Deutsche Meisterin über die Kurzdistanz in der Altersklasse TW20: „Ich muss mich jeden Tag bewegen, das macht den Kopf frei.“ Die Begeisterung für ihre Liblingsdisziplin Schwimmen gibt sie als Jugendsprecherin im Vierheimer Schwimmverein weiter. Dort trainiert sie auch eine Nachwuchsgruppe.

Ob Corona oder Flut – hier heißt es anpacken und helfen

Notlagen erkennt Luisa Haas sofort: Während ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau beim Pharmaunternehmen Catalent in Eberbach unterstützte sie ihren Azubi-Kollegen aus Syrien, sammelte mit einer Weihnachtsaktion Spenden für ein Kinderhospiz und koordinierte die Sommerferienjobber: „Wenn ich Hilfe brauche, freue ich mich auch, wenn andere für mich da sind.“ Sie gestaltete die Beschilderung zu den Corona-Schutzmaßnahmen im Unternehmen und führte in ihrer Freizeit in einer Apotheke Schnelltests durch. Hilfsbereitschaft ist der 23-Jährigen privat wie beruflich wichtig: Sie ist beim Technischen Hilfswerk Eberbach und packte im Flutgebiet in Ahrweiler tatkräftig an.

Als ausgebildete Sanitäterin ist sie Ausbildungsbeauftragte beim THW: „Mein Beruf und das Ehrenamt ergänzen sich perfekt“, sagt Luisa Haas, die nach ihrer Ausbildung in der Personalabteilung arbeitet. „Ich habe die perfekte Balance zwischen Schreibtischarbeit und Zupacken gefunden.“