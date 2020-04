Ohne Ehrenamtliche würde vieles in unserer Gesellschaft nicht mehr richtig funktionieren. Freiwillige löschen Brände, helfen im Katastrophenfall, engagieren sich im Sport, kümmern sich um die Schwächsten der Gesellschaft und vieles andere mehr.

Welche Spielregeln gelten, wenn die ehrenamtlichen Helfer während der Arbeitszeit gebraucht werden, erklärt Jurist Thomas Prinz, stellvertretender Leiter der Abteilung Arbeits- und Tarifrecht bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Welche gesetzlichen Ansprüche haben Arbeitnehmer bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit?

Das ist unterschiedlich, denn dies ist in den meisten Fällen nicht über Bundesrecht geregelt, sondern hier hat jedes Bundesland eigene Vorschriften. Es gibt aber auch gesetzliche Regeln, die bundesweit gelten. Welche Regelungen im Einzelfall greifen, hängt davon ab, für welche Organisation man sich engagiert und wo man lebt. In den Grundzügen sind die Regelungen aber sehr ähnlich, die Unterschiede liegen eher in den Details.