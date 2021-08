Rietheim-Weilheim. Die Flutkatastrophe hat gerade wieder allen vor Augen geführt, wie wichtig ehrenamtliche Helfer sind: Sehr viele waren sofort zur Stelle, pumpten Keller aus und schaufelten Schlamm. Auch wenn es nachts irgendwo brennt, stehen Freiwillige innerhalb von Minuten mit dem Löschschlauch da. Wenn es eingeklemmte Unfallopfer gibt, sind sie mit der Rettungsschere am Start. Was sind das für Leute, die im Notfall für andere da sind?

Die meisten sind im Alltag ganz normale Kollegen! Wie zum Beispiel Steffen Kroll. Im Gespräch mit aktiv erklärt er, warum er sich den Zusatz-Stress antut.

Der Industriekaufmann arbeitet in der Prozessentwicklung

Der 28-Jährige arbeitet bei Werma Signaltechnik in Rietheim-Weilheim. Und zwar in der Organisations- und Prozessentwicklung: Sein Job ist es also, in der Produktion Verbesserungsmöglichkeiten zu finden und umzusetzen. „Man hat da wahnsinnig viel Abwechslung“, sagt er. Selbst wenn man denkt, alles läuft super – „man findet trotzdem immer noch etwas, was man optimieren kann“. Werma ist Spezialist für optische und akustische Signalgeräte, die in der Industrie Prozesse sicher und effizient machen. Kroll hat hier mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen und dabei die Liebe zur Prozessentwicklung entdeckt.

Unfälle und Brände haben keine Uhrzeit

Der Mann ist stets offen für Neues, hat Ausdauer, will Herausforderungen gemeinsam mit anderen lösen – und genau solche Eigenschaften sind auch im Ehrenamt gefragt. Seit acht Jahren engagiert sich Kroll bei der Freiwilligen Feuerwehr Aldingen, weil auch Kollegen dort sind. „Wenn es einen Einsatz gibt, sind wir weg aus dem Betrieb“, sagt er, „auch, wenn wir gerade noch in einer Besprechung waren.“ Unfälle und Brände kennen nun mal keine Uhrzeit und keinen Schichtplan: Sie passieren mal nachts um drei, wenn alle schlafen. Oder mal vormittags, wenn eigentlich gerade Teambesprechung ist.

Helfen macht Freude

Warum Kroll sich engagiert, erklärt er so: „Aus Freude am Helfen. Aus Überzeugung. Und wenn es bei mir auf dem Hof mal brennt, will ich ja auch, dass jemand kommt.“ Kroll hat nämlich noch eine anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung, zusammen mit seinem Vater betreibt er einen Reithof mit 50 Pferden. Bei der Flutkatastrophe im Juli ließ Kroll mal wieder alles stehen und liegen: Die Behörde für Katastrophenschutz im Kreis Tuttlingen alarmierte den Hochwasserzug der Feuerwehren Spaichingen und Aldingen. Diesen dreitägigen Einsatz wird der 28-Jährige so schnell nicht vergessen. „Es war wie in einem Kriegsfilm. Straßen waren zum Teil weg. Brücken und Häuser standen nicht mehr. Die Bilder hat man wohl sein Leben lang im Kopf.“