Schon während der Ausbildungszeit nahm er sich höhere Ziele vor: weiterlernen, studieren. Aber nicht in Vollzeit: „Schließlich habe ich eine eigene Wohnung und ein Auto, das muss ich ja finanzieren.“ Und so arbeitete er nach Ende der Lehre erst als Maschinenführer in der Produktion und begann dann im September 2022 mit einem dualen Studium am Campus in Minden, einer Außenstelle der Fachhochschule Bielefeld. Unterstützt wird er dabei vom Unternehmen, wo er während der Praxisphasen des Studiums weiter arbeitet.

Mal in Bielefeld, mal in Minden – das kann schon stressig werden

Mirza pendelt also zwischen Studium und Arbeitswelt. Bis Mitte April war er wieder in der Delcotex-Produktion unterwegs. „Und gerade absolviere ich meine zweite Theoriephase im zweiten Semester und lerne am Campus in Minden.“ Ist das nicht enorm stressig? „Ja, das kann es schon werden“, sagt der angehende Ingenieur. „Aber es hat auch Vorteile. Ich kann die Theorie schnell in den Praxisphasen im Betrieb anwenden. Gleichzeitig bringe ich aus der Praxis ein besseres Verständnis für die Theorie mit.“

Überdurchschnittliches Engagement zeigt Mirza auch nach Feierabend: etwa bei der Hilfe für jesidische Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien, der Türkei und dem Iran. „Ich möchte anderen Menschen helfen, hier Fuß zu fassen“, erklärt Mirza, der selbst Jeside ist. Deshalb haben die Juroren des diesjährigen NEXT-Nachwuchspreises für die besten Azubis in gewerblich-technischen Berufen der Branche den jungen Mann mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

„Ich möchte anderen Menschen helfen, hier Fuß zu fassen“ Delvan Mirza

Mit dem Preisgeld geht es bald samt Familie in den Sommerurlaub in die Türkei. Doch davor gilt es noch die nächste Prüfungsphase zu überstehen. Ende Juni stehen vier Klausuren innerhalb von zwei Wochen an. Da ist also kräftiges Pauken angesagt, wenn auch in einer besonderen Umgebung am Campus in Minden: „Wir sitzen nicht in einem riesigen Hörsaal, sondern in normalen Klassenräumen, der Kontakt zu den Professoren ist intensiv. In dieser Atmosphäre lässt sich gut lernen.“

Noch fünf weitere Semester wird das Studium dauern. Und wie geht es danach weiter? „Natürlich bei Delcotex“, sagt Mirza, „und am liebsten im Qualitätsmanagement.“