Im Atelier hängen Farb- und Motivmuster für die eigene Marke wie für Bettwäsche von Tom Tailor und von Designerin Jette Joop. Beide Marken vertreibt Biberna in Lizenz. „Mit der Bettwäsche ‚Jette‘ ist unser Produktprogramm femininer geworden“, so Schmänk. Dabei heißt „feminin“ nicht „bunt“ oder „verspielt“: Es dürfen auch graue, braune oder grüne Töne sein, aufgelockert mit geometrischen Motiven. Modischer Spürsinn ist da gefragt. Interessant: Was in der Damenmode vor etwa zwei Jahren aktuell war, findet sich jetzt oft bei Heimtextilien wieder.

Weltweit vernetzt durch globale Zulieferer

Etwa 30.000 Quadratmeter Stoff durchlaufen täglich die Produktion in diesem Betrieb. „Wir lassen aber auch in Osteuropa und Asien fertigen“, sagt Schmänk, „nur so können wir wettbewerbsfähig bleiben.“ Denn der Preis für Qualitätsbettwäsche verharre seit Jahren bei etwa 50 Euro – trotz der hierzulande stark gestiegenen Kosten.

Biberna will zu seiner Verantwortung stehen: Die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern werden von unternehmenseigenen Experten vor Ort überprüft. Ein Zulieferer hat gerade eine neue Qualität geliefert: Garnituren aus Edel-Perkal – das ist ein sehr fester, dicht gewebter Baumwollstoff. Solche Bettwäsche gibt ein kühlendes Hautgefühl – ideal für heiße Sommertemperaturen.