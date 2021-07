Wie hoch sind die Bafög-Sätze?

Wie hoch das Bafög ist, das Studierende erhalten, hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist das Alter des Studenten entscheidend, zum anderen ob er in einer eigenen Wohnung oder noch zu Hause lebt. Wer maximal 24 Jahre alt ist, bekommt mit eigener Wohnung bis zu 752 Euro pro Monat, ansonsten 483 Euro. Studierende zwischen 25 und 29 Jahren erhalten etwas mehr Unterstützung: bis zu 861 Euro monatlich, weil dort noch ein Zuschuss für die dann notwendige eigene Krankenversicherung enthalten ist, beziehungsweise bis zu 592 Euro, wenn sie bei den Eltern wohnen. Wer über 30 ist, erhält maximal bis zu 941 Euro.

Wie lange können Studierende Bafög beziehen?

Die Bezugsdauer des Bafögs ist ebenfalls reglementiert. Sie richtet sich nach der Regelstudienzeit, die in der Studien- oder Prüfungsordnung des Fachs festgelegt ist. Das sind bei Bachelor-Studiengängen meist sechs bis acht Semester. Einen Master zu machen, dauert in der Regel zwei bis vier Semester.

Achtung: Die Bezugsdauer ist unabhängig davon, ob der Studierende tatsächlich in der Studienzeit kontinuierlich Bafög bezogen hat. Experte Meyer auf der Heyde: „Wer ein oder mehrere Semester ohne Bafög studiert, wird trotzdem nicht über die Regelstudienzeit hinaus gefördert.“ Wo können Studierende Bafög beantragen?

Wer Bafög beziehen möchte, kann den Antrag online über das von Bund und Ländern gemeinsam getragene Portal bafoeg-digital.de stellen. Der Antrag wird dann vom am Hochschulstandort ansässigen Bafög-Amt bearbeitet. Im Antrag sind detaillierte Angaben über Einkommen und Vermögen zu machen, die entsprechend dokumentiert werden müssen. „Da Bafög in der Regel jeweils für zwei Semester bewilligt wird, muss regelmäßig ein Weiterförderungsantrag gestellt werden“, erklärt Meyer auf der Heyde. Dies sollte spätestens zwei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums in Angriff genommen werden, um keine Lücken zu riskieren.

Wie viel und wann muss das Bafög zurückgezahlt werden?

Die Bafög-Leistungen gehen hälftig als Darlehen und als Zuschuss an die Studierenden. Das heißt, von den empfangenen Leistungen muss später nur die Hälfte zurückgezahlt werden. Aber nicht sofort: Für die Rückzahlung ist das Bundesverwaltungsamt mit Hauptsitz in Köln zuständig, das circa viereinhalb Jahre nach Ende der Regelstudienzeit den Rückzahlungsbescheid an den früheren Bafög-Empfänger schickt, die Rückzahlung beginnt fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer. „Das Darlehen muss innerhalb von 20 Jahren in Raten von mindestens 130 Euro je Monat getilgt werden“, erklärt Meyer auf der Heyde.

Wer hohe Bafög-Schulden hat, profitiert hier allerdings von einer Deckelung: Die Höhe der Rückzahlung ist auf maximal 77 monatliche Raten begrenzt, das entspricht 10.010 Euro insgesamt! Mehr muss also keiner abstottern. Das kann sich lohnen, zeigt eine Musterrechnung des Studentenwerks: So bekommt ein Student, der Bachelor- und Masterstudium komplett gefördert absolviert, Bafög insgesamt in Höhe von mehr als 50.000 Euro – und muss nur die erwähnt gut 10.000 Euro zurückzahlen!

Wie kann man den Rückzahlungsbetrag senken?

Der Rückzahlungsbetrag lässt sich weiter drücken: Wer schon vor Fälligkeit sein Darlehen komplett zurückzahlen kann, kann dafür einen Rabatt erhalten. So müssten beispielsweise für Bafög-Schulden in Höhe von 10.000 Euro nur 7.900 Euro bei vorzeitiger Tilgung bezahlt werden. Eine Tabelle mit Richtwerden findet sich unter bva.bund.de.

Da es aber bei den Rabatten auch auf die konkreten Umstände ankommt, können Bafög-Empfänger beim Bundesverwaltungsamt ein individuelles Angebot anfordern, welcher Rabatt bei ihnen zum Tragen kommt.

Weitere umfangreiche Informationen rund ums Bafög gibt es auf der Website der Studentenwerke: www.studentenwerke.de/bafoeg