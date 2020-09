Über 900 Teilnehmer klinkten sich im Chat ein

„Wir waren die Ersten in unserer Region mit einer solchen Online-Veranstaltung“, sagt Eberhard Niggemann, der die Weidmüller-Akademie leitet. Die Einrichtung bündelt alle Bildungsaktivitäten des Unternehmens: von den Schülerpraktika über die Ausbildung bis zu den Kundenschulungen. „Der Aufwand war groß, aber wir hatten viel positives Feedback.“

Über 900 Teilnehmer klinkten sich ein. Manche haben sich auch später wieder gemeldet, um weitere Infos zu bekommen. Vorausgegangen war dem eine Nachwuchskampagne in sozialen Medien. Über Instagram und Facebook konnte Weidmüller über 9.000 Jugendliche erreichen. „Viele haben sich dann bei uns beworben“, freut sich Niggemann. Deshalb wird er bald nachlegen. Denn Weidmüller nimmt auch 2020 rund 40 neue Azubis auf. „Unser Bedarf bleibt stabil. Fachkräfte zu finden, ist schon schwierig und wird noch schwieriger. Das hat mit der demografischen Entwicklung zu tun.“

Auch nach Corona will Weidmüller verstärkt auf virtuelle Ansprache setzen

Auch wenn in Zukunft wieder mehr Präsenz möglich sein wird, wollen die Detmolder zusätzlich auf virtuelle Ansprache setzen. „Wir werden Infotage online machen und Chats zu Berufsbildern und Ausbildungsabläufen ermöglichen“, so Niggemann. Aber einen Besuch vor Ort könne dies nicht ersetzen: „Gerade in den gewerblich-technischen Berufen ist es wichtig, auch mal an der Maschine zu stehen und selbst etwas herzustellen.“