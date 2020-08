Die Videos zeigen den Alltag von Azubis in Unternehmen

„Bei den meisten ist diese Industrie irgendwas mit Metall und Elektro, sehr anstrengend und dreckig. Das stimmt nicht!“, sagt Comedian und InfoTruck-Teammitglied Falk Schug. Er lässt sich von Azubis einen Tag in ihren Betrieben herumführen – zeigt Jugendlichen, was die Firmen so draufhaben. „Das kann ein besonderes Produkt oder eine interessante Ausbildung sein“, erklärt Nachwuchs-Koordinator Wolfgang Gollub vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Das kommt an: Die erfolgreichsten Videos „#followfalk: Ein Tag mit Virtual Reality“ bei der Heidelberger Druckmaschinen AG und „Ein Tag in der Agrartechnik“ beim Landmaschinenhersteller Claas haben auf Youtube bislang jeweils mehr als 350.000 Aufrufe.