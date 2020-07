Seissenschmidt in Plettenberg setzt auf Azubi-Blog

Vor vier Jahren habe man die Seite deine-staerke.de neu aufgezogen, professionell von einer Werbeagentur gestaltet und betreut. Sie selbst, aber auch die Azubis steuern Beiträge aus dem Arbeitsleben für den integrierten Azubi-Blog bei. „Gerade die Neugestaltung der Homepage war mit einem großen Aufwand verbunden, aber es zahlt sich aus.“

Unter dem Namen „vdm-karriereschmiede“ ist das Werdohler Unternehmen VDM Metals schon seit einiger Zeit auf Instagram und Facebook vertreten, um zukünftigen Auszubildenden tiefere Einblicke in die VDM-Welt zu geben. Die Social-Media-Kanäle werden von Auszubildenden betreut – „vielleicht nicht immer so perfekt wie von einer Agentur, aber sehr gut und vor allem authentisch“, sagt Sven Haarhaus, Referent Personalentwicklung. Das Homeschooling brachte eine neue Idee: In der VDM Business Challenge spielen Schüler und Schülerinnen am Burggymnasium Altena virtuell ein Unternehmensplanspiel, in dem sie die Rolle eines Geschäftsführers übernehmen.

Der persönliche Kontakt bleibt wichtig

So zukunftsträchtig es auch ist, kann das digitale Angebot den persönlichen Kontakt jedoch nicht komplett ersetzen, so die Einschätzung zahlreicher Experten aus der Berufsorientierung. „Es setzt viel Eigeninitiative voraus. So erreicht man nur einen Teil der Schüler“, weiß Jürgen Lohse. Ähnlich sieht es Karin Gabriel vom Kompetenzzentrum Berufsorientierung Plettenberg (KBOP) der Zeppelinschule.

Dort zahlt sich das eng geknüpfte Netzwerk aus: „Der Stundenplan für den fachgebundenen Unterricht nach den Sommerferien steht.“ Ausbilder aus zehn Unternehmen – „alle sind wieder dabei“ – übernehmen jeweils einmal pro Woche praxisnah den Mathe-, Physik- oder Technikunterricht. Es ist eines von vielen Berufsorientierungs-Steinchen. Sollte eins umfallen, bleiben andere stehen. „Dann müssen wir eben flexibel neue Wege suchen“, sagt Karin Gabriel optimistisch. Von vielen Unternehmen in Plettenberg weiß sie, dass die mitziehen: „Sie denken langfristig.“