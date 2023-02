München. Die gute Nachricht ist: Immer mehr Haushalte und Unternehmen in Bayern sind an leistungsfähige Mobilfunk- und Breitbandnetze angeschlossen. Der Versorgungsgrad der digitalen Infrastruktur hat sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich verbessert. Gleichzeitig steigt allerdings auch der Bedarf insbesondere von Unternehmen an leistungsfähigen Netzen weiter an – das heißt, man kann sich nicht auf dem Erreichten ausruhen.

Zu diesen Ergebnissen kommen zwei aktuelle Studien, die die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in Auftrag gegeben hatte. Demnach verfügen inzwischen gut neun von zehn Haushalten in Bayern über Bandbreiten von mindestens 100 Megabit pro Sekunde, knapp zwei Drittel haben sogar Gigabit-Anschluss.

Allerdings hinkt die Versorgung in Gewerbegebieten hinterher. Das stellt der vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt heraus: „Hier können erst 55,9 Prozent einen Gigabitanschluss nutzen.“

Big Data, Industrie 4.0 oder Cloud-Lösungen brauchen stabile Netze

Bei der Mobilfunkversorgung geht es ebenfalls voran. Etwa 79 Prozent der Fläche Bayerns verfügen schon über ein 5G-Netz. Doch es gibt nach wie vor Gebiete mit unzureichender Mobilfunkversorgung.

Dabei steigen gerade bei Unternehmen die Ansprüche an Breitband- und Mobilfunknetze weiter an. Sie setzen immer stärker auf bandbreitenintensive Anwendungen, etwa Big Data, Cloud-Lösungen, Fernwartung sowie die Weiterentwicklung der Industrie 4.0. Derzeit reicht für etwa sechs von zehn Betrieben noch eine Breitbandverbindung bis 100 Megabit pro Sekunde. 2025 kommen laut Studie nur noch drei von zehn Betrieben mit dieser kleinen Datenmenge aus.