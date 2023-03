Der Nordmetall-Roboterwettbewerb sucht 2023 zum 13. Mal die smartesten Roboter in Mecklenburg Vorpommern. Egal, wie der Roboter konstruiert wird: Wichtig ist, dass er einen Aufgabenparcours möglichst erfolgreich überwindet. Ab der Jahrgangsklasse fünf können Teams teilnehmen. Die Besten bestreiten das große Finale am 6. Juli 2023 auf Schloss Hasenwinkel.

Formel 1 im Miniformat

Kleine Ingenieure ganz groß – so kann man das Schulprojekt „lüttIng.“ überschreiben, das in Schleswig-Holstein und Hamburg ausgetragen wird. Schülerinnen und Schüler der siebten bis zehnten Klasse beschäftigen sich dabei mit verschiedenen technischen Projekten. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Kooperation mit einem Unternehmen und/oder einer Hochschule. So sind unter anderem bereits ein Schulroboter und eine Drohne entwickelt und gebaut worden. „lüttIng.“ wurde vor über zehn Jahren vom Arbeitgeberverband Nordmetall mitinitiiert und wird seitdem mit Partnern in Hamburg und Schleswig-Holstein umgesetzt.

Beim interdisziplinären Technikwettbewerb „Nordmetall Cup Formel 1 in der Schule“ bauen Teams einen Mini-Formel-1-Wagen, entwickeln einen Ablauf- und Businessplan, erarbeiten ein Corporate Design und suchen Sponsoren. In Regionalmeisterschaften in ganz Norddeutschland schicken die Teams ihre Miniboliden ins Rennen. Die Sieger nehmen an der Deutschen Meisterschaft teil und haben die Chance auf einen Start bei der WM.

Weitere Projekte und Infos:



nordmetall-stiftung.de



wir-bilden-den-norden.de