Technik ist doch eher ein „Jungs-Ding“, kann man oft von jungen Mädchen hören. Mit diesem Vorurteil wollen das Intralogistik-Unternehmen Still aus Hamburg und der Technik-Club nordbord aufräumen. Sie organisierten Stärkenseminare für Mädchen ab der siebten Klasse, die für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sensibilisieren sollen. Dafür gab es nun vom Netzwerk „SchuleWirtschaft“ den Sonderpreis „MINT für Mädchen und junge Frauen“.

Jan Wehlen, Ausbildungsleiter bei Still: „Die Förderung von Mädchen und Frauen liegt uns in der Ausbildung sehr am Herzen. Auch wegen des Mangels an Frauen in Technikberufen wollen wir Mädchen möglichst früh für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Das von nordbord konzipierte Seminar für Mädchen ab der siebten Klasse ist für uns ein ideales Instrument.“

Auch HPS und Bosch Sicherheitssysteme beteiligt

Die Veranstaltungen, die 2022 im Schülerforschungszentrum (SFZ) Hamburg stattfanden und an denen neben Still noch Hanseatic Power Solutions und Bosch Sicherheitssysteme teilnahmen, folgen stets einem ähnlichen Aufbau. In der Regel besuchen Mädchen aus ein bis zwei Schulklassen das Tagesseminar.

Zu Beginn gibt es für alle eine Gruppenaufgabe. Beispiel: Die Teilnehmerinnen sollen sich vorstellen, dass sie mit einem Flugzeug im Dschungel abstürzen. Pro Person darf aber nur ein Gegenstand mitgenommen werden.

Arbeit im Team

Die Frage ist: Welchen Gegenstand wählen die Mädchen und warum? Über die jeweiligen Lösungen wird dann in der Gruppe diskutiert. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Danach werden die Mädchen in Gruppen aufgeteilt und erhalten eine technische Aufgabe, zum Beispiel den Bau einer Brücke aus Papier. Am Ende können sie dann in Zweiergruppen weitere Aufgaben bearbeiten, etwa eine elektronische Schaltung zusammensetzen oder ein Logistikrätsel lösen.