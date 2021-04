1 / 6 : Austausch: Timo Geyken (links) mit seinen Azubi-Kollegen Marcel Schröder (Mitte) und Martin Haas. Bild: Meyer Werft/Michael Wessels

2 / 6 : Am Haken: Nach der Ankunft in Papenburg wurde das Schiff mit einem Kran an Land gehoben und in die Halle 5 gebracht. Bild: Meyer Werft/Michael Wessels

3 / 6 : Ohne Propeller: Die Heckpartie der „Dortmund IX“, die zuletzt unter dem Namen „Wümme“ im Einsatz war. Bild: Meyer Werft/Michael Wessels

4 / 6 : Unter dem Dach: In der Halle 5, in der die „Dortmund IX“ hier am Kran hängt, wirkt das Schiff wie eine Nussschale. Kein Wunder, das Gebäude ist 60 Meter hoch, 370 Meter lang und rund 100 Meter breit. Bild: Meyer Werft/Michael Wessels

5 / 6 : Gruppenbild mit Dampfschiff: Die beteiligten Azubis mit ihren Ausbildern vor der „Dortmund IX“, die Anfang 2021 nach Papenburg gebracht wurde, um dort künftig als Museumsschiff zu dienen. Bild: Meyer Werft/Michael Wessels