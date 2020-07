Wer in diesen Tagen das weitläufige Areal der Emder Werft und Dock GmbH (EWD) besucht, hat die einmalige Gelegenheit, die ganze Vielfalt der maritimen Industrie an einem Ort zu erleben. Im Trockendock liegt das Forschungsschiff „Meteor“, einige Meter weiter das große Doppelrumpfschiff „Planet“ und der ähnlich gebaute Zollkreuzer „Helgoland“, auf der Freifläche lagern Teile für eine riesige Offshore-Fischfarm und Komponenten für die neue Kanal-Schleusenkammer in Brunsbüttel, und am anderen Ende der Werft wird emsig an zwei Kreuzfahrtschiffen gearbeitet.

Am beeindruckendsten aber ist die Konstruktion, die seit einigen Monaten im großen Dock liegt. Es ist das historische Feuerschiff „Amrumbank“, das 1915 auf der Papenburger Meyer Werft vom Stapel lief und seit vielen Jahren als schwimmendes Museum zu den Wahrzeichen Emdens zählt. Nun war eine Grundsanierung fällig.

Vereinsmitglieder mit viel Engagement

EWD-Geschäftsführer Niels Rehbock ist der Stolz anzumerken, wenn er über die „Amrumbank“ spricht. „An diesem Auftrag waren natürlich viele Werften interessiert“, sagt er. „Gleichzeitig stand fest, dass man sehr vorsichtig agieren muss, denn bei historischen Schiffen kann es ja schon mal böse Überraschungen geben … Aber am Ende waren wir einig: Es wäre ein Fehler gewesen, die ‚Amrumbank‘ einfach an uns vorbeifahren zu lassen.“

Und so nahmen Anfang Januar zwei Schlepper das rote Museumsschiff an die Leine, um es vom Tonnenhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts zum Dock 4 von EWD zu bugsieren. Vorausgegangen waren langwierige Verhandlungen mit diversen Beteiligten, darunter auch die Mitglieder des Vereins „Museums-Feuerschiff Amrumbank/Deutsche Bucht“, die sich seit 1983 mit großem Einsatz und viel Sachverstand um das schwimmende Unikat kümmern.