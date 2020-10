Er baut die Musterschuhe zusammen und achtet darauf, dass die einzelnen Arbeitsschritte so erfolgen, dass der Schuh am Ende den hohen Ansprüchen der Kunden genügt. Hin und wieder schult er auch Mitarbeiter von Kunden auf Desma-Maschinen und ist bei der Endmontage in den Werken der weltweiten Kundschaft unterwegs.

„Ein spannender und höchst abwechslungsreicher Job, den ich wirklich gern mache“, sagt Rosiefsky, der trotz seines jungen Alters schon einiges erlebt hat.

Bevor er zu Desma kam, hatte der gebürtige Bremer eine Ausbildung zum Schlosser in seiner Heimatstadt absolviert und war danach für mehrere Jahre auf Zeitarbeitsbasis für verschiedene Unternehmen in Norddeutschland tätig.

Vor viereinhalb Jahren zog ihn die Liebe dann in den Speckgürtel Bremens. In Achim fand er nicht nur sein persönliches Glück, sondern auch Anerkennung im Beruf und das Betätigungsfeld, das ihn zurzeit neben dem Job am meisten beschäftigt: die Rettung von Lebensmitteln.