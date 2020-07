Wenn man Hamburger Feuerwehrleute nach ihrem Kollegen Michael Gauger fragt, bekommt man eine klare norddeutsche Antwort. „Michael hat das Herz auf dem rechten Fleck“, sagt einer von ihnen. „Der Mann ist absolut uneitel, angenehm im Umgang und immer verlässlich. Alles in allem ein echter Hanseat.“

Und ein 100-prozentiger Feuerwehrmann, denn der 48-Jährige ist seit seinem 16. Lebensjahr in diesem Bereich aktiv. Heute arbeitet er hauptberuflich in der Betriebsfeuerwehr der Hamburger Werft Blohm+Voss, und in seiner Freizeit dient er als ehrenamtliche Führungskraft in der freiwilligen Feuerwehr seiner Heimatgemeinde Over-Bullenhausen. Das bedeutet im Schnitt mindestens 30 Stunden zusätzliche Arbeit pro Monat.

Aufstieg zum Ortsbrandmeister

Unbezahlt, versteht sich, wie es bei der freiwilligen Feuerwehr üblich ist. Das gilt nicht nur für die unteren Dienstgrade, sondern auch für Ortsbrandmeister wie Michael Gauger, der diese Funktion im Mai 2019 von seinem Vorgänger Dirk Schakau übernommen hat.

Langeweile kommt in diesem Amt nicht auf, denn auch in überschaubaren Gemeinden wie Over-Bullenhausen südlich von Hamburg gibt es immer etwas zu tun. Allein im vergangenen Jahr mussten die rund 50 aktiven Mitglieder der Wehr zu 14 Bränden und 14 Hilfeleistungseinsätzen ausrücken. Insgesamt kamen so über 650 Einsatzstunden zusammen.