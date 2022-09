Niedersachsen hält sich mit Platz acht in der oberen Hälfte, schaffte aber keine nachhaltige Verbesserung. Gute Ergebnisse wurden vor allem bei Forschungsorientierung, Integration und Ausgabenpriorisierung erreicht, auch die Zeiteffizienz wird als solide bewertet. Defizite sind jedoch auch hier erkennbar. „Besonders bei der Hochschulqualität und im MINT-Bereich gibt es noch viel Luft nach oben“, so Golinski. „Die Regierung in Hannover sollte nach der nächsten Landtagswahl endlich anspruchsvollere Ziele im Bildungsbereich ansteuern. Nur dann wird es gelingen, das Schneckentempo hinter sich zu lassen und richtig durchzustarten.“

Digitale Defizite an der Ostseeküste

Schleswig-Holstein hat sich seit 2013 im Bildungsmonitor stetig verbessert und belegt nun Platz neun im unteren Mittelfeld.

Bremen dagegen landet zum wiederholten Male auf dem 16. und letzten Platz – „das ist ein Trauerspiel mit Ansage“, konstatiert Golinski. „Seit 2013 verschlechtert sich die Bildungsbilanz an der Weser kontinuierlich, nur in der Digitalisierung erreichte man den Spitzenplatz.“