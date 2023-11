etalytics, gegründet 2020 in Darmstadt, ist der Hessen-Champion in der Kategorie Innovation. Das ehemalige Start-up der Technischen Universität Darmstadt entwickelt und vertreibt innovative, datengetriebene Energieintelligenzlösungen unter Verwendung von künstlicher Intelligenz.

Mit der eigens entwickelten etaONE®-Plattform analysieren und optimieren Unternehmen ihre industriellen Energiesysteme. Das Ergebnis sind bis zu 50 Prozent weniger Energiebedarf, CO2-Emissionen und Energiekosten durch optimierte Betriebsstrategien.

etalytics setzt neue Maßstäbe im Energiemanagement für Rechenzentren, große Unternehmen der Chemie-, Pharma- sowie Automobil-Industrie und weitere Branchen. „Wer viel Energie benötigt, ist ein potenzieller Kunde“, so Geschäftsführer Niklas Panten.

Mehr als 20.000 Installationen in über 40 Ländern und 3.800 belieferte Bibliotheken, Archive und Museen machen Microbox zum Giganten der Digitalisierungstechnologie. Tim Welp, der die Firma mit seinem Vater leitet: „Wir setzen dabei auch auf ein zuverlässiges Netz an guten Zulieferern – einer von vielen Vorteilen in Hessen.“

Die Finalisten

In der Kategorie „Weltmarktführer“ punkteten der Spezialist für Anlagen und Systemlösungen für die Wassertechnik, die Aqseptence Group aus Aarbergen, und das Familienunternehmen Engelhard Arzneimittel aus Niederdorfelden. Es fertigt unter anderem Prospan®, das weltweit meistverkaufte pflanzliche Hustenmittel.

Finalisten in der Kategorie Innovation waren Archigas aus Rüsselsheim, ein Spezialist für Mikrosensorik und Gasanalytik speziell für Wasserstoff, sowie Biowert in Brensbach, ein Pionier in der Verarbeitung von Gras. Biowert verwandelt regionales Gras in Biokunststoffe, Dünger, Biogas und Ökostrom.

Die Endrunde in der Kategorie Jobmotor erreichte auch JUMO in Fulda, ein führender System- und Lösungsanbieter der industriellen Sensor- und Automatisierungstechnik und Familienunternehmen in dritter Generation.