Ein intensiver Austausch zwischen Wissenschaftlern und Unternehmen ist vor allem in den Bereichen angewandte Informatik, Elektro- und Informationstechnik sowie Wirtschaft geplant. Neben Projektarbeiten bietet die Hochschule den interessierten Mitgliedsunternehmen von Hessenmetall auch Zugang zu hochschulinternen Messen und Programmen wie der Campus-Erfindermesse, der Firmenkontaktmesse oder dem Hessen-Technikum.

Zudem könnten Unternehmen am Standort Hessen als Partner in studentische Entwicklungsprojekte oder Abschlussarbeiten eingebunden werden. Auch an Gastredner ist gedacht, die Lehrveranstaltungen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen aus der unternehmerischen Praxis bereichern.

Zum Auftakt der Kooperation und als Start einer Workshop-Reihe fand im Sommer die erste Veranstaltung statt, in der fünf Professoren neueste Projekte und Studienergebnisse präsentierten. Dabei ging es unter anderem um künstliche Intelligenz, die Mobilität der Zukunft, Messtechniken oder E-Mobilität im Schwerlastverkehr. Im Anschluss an die Vorträge diskutierte man in lockerer Atmosphäre über die präsentierten Forschungsprojekte und künftige Kooperationen.

Netzwerkveranstaltung mit allen fünf Hochschulen im Oktober

Um den anwendungsorientierten Technologietransfer auf das nächste Level zu heben, veranstaltet Hessenmetall Mitte Oktober einen Netzwerk- und Informationstag mit allen fünf kooperierenden Hochschulen. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Verbandes der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V.: hessenmetall.de