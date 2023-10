Für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) kommt der Weg des De-Coupling ebenfalls nicht in Betracht, sagt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Uns verbinden mit China über Jahrzehnte gewachsene Beziehungen.“ Eine Abkopplung von China würde zu dauerhaften Verlusten an Wertschöpfung und Wohlstand führen, prognostiziert eine Studie des Ifo-Instituts, die die vbw in Auftrag gegeben hat.

Die vbw fordert daher: nicht weniger Geschäft mit China, sondern mehr Geschäft mit anderen Ländern, um das Risiko breiter zu streuen. „Die richtige Außenhandelsstrategie ist also aus unserer Sicht, auf mehr Globalisierung zu setzen und nicht auf weniger“, so Brossardt.

EU muss Schwellenländern als Gegeninstanz zu China demokratische Werte anbieten

Das erfordert „eine multipolare Welt mit möglichst freiem Handel und offenen Märkten mit stabilen Wirtschaftsbeziehungen, neue Freihandelsabkommen sowie Rohstoff- und Investitionspartnerschaften überall auf der Welt“, so Brossardt. Denn so könne auch für liberale Werte geworben werden.

Denn diese liberalen Werte werden keineswegs von allen geteilt. China-Experte Stanzel beobachtet: „Die globalen Vielfachkrisen wie Pandemie oder Russland-Krieg haben Schwellenländer des Globalen Südens abgehängt. Sie brauchen eine Perspektive, die ihnen derzeit scheinbar nur die Großmacht China bieten kann.“ Hier müsse die EU als entscheidendes Gegengewicht auftreten und ihnen Wege und gleichberechtigte Partnerschaft in demokratischen Systemen ermöglichen.