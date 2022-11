„Mit einem besseren Zugang zu Importrohstoffen allein ist es allerdings nicht getan“, gibt Russwurm zu bedenken. Der BDI-Chef fordert eine „viel strategischere Rohstoffpolitik“ von Deutschland. Bislang sind die Unternehmen hierzulande weitgehend auf sich selbst gestellt, wenn es darum geht, etwa die Beschaffung und Vorratshaltung zu regeln.

Wichtig sei auch, so Russwurm, dass mehr heimische Rohstoffe gefördert werden und dass die Kreislaufwirtschaft gestärkt wird. Tatsächlich liegen die Recyclingquoten vieler Mineralien und Metalle bislang nur im niedrigen einstelligen Bereich.

Trotzdem – auf Rohstoffimporte verzichten kann Deutschland künftig nicht. Da können wir uns noch so ins Zeug legen.

Deutlich wird das am Beispiel Lithium: Es wird etwa für Autoakkus benötigt – der Bedarf wächst also mit der Elektromobilität rasant. Berechnungen der Deutschen Rohstoffagentur zeigen: Selbst wenn die heimische Förderung bis zum Jahr 2030 zu Hochform aufläuft, wäre damit eine Eigenversorgung nur zu 15 bis 25 Prozent möglich. Ein weiteres Viertel könnte durch verstärktes Recycling hinzukommen. In jedem Fall muss auf absehbare Zeit immer noch über die Hälfte des Lithiums anderswo eingekauft werden.

Werden wir im Rennen um Rohstoffe abgehängt?

Während hierzulande die Diskussion um künftige Versorgungswege läuft, gewinnt das weltweite Rennen um Rohstoffe immer weiter an Tempo. Um dabei ihren Schnitt zu machen, haben einzelne Förderländer wie China oder Mexiko bereits begonnen, ihre Gesetze für den Bergbausektor und Handelsverträge zum eigenen Vorteil abzuändern.

Das alles sind auch für den Verband der Automobilindustrie Gründe genug, Alarm zu schlagen: Die Energie- und Rohstoffmärkte würden weltweit gerade weitgehend ohne uns verteilt, warnt Deutschlands wichtigster Industriezweig. „Wenn Europa und Deutschland weiter so langsam agieren, drohen wir leer auszugehen.“