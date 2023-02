Wo findet man diese modifizierten Schalter und Sensoren?

So gut wie überall – und in nahezu jeder Branche, vom Maschinenbau oder der Medizintechnik bis zur Luftfahrt, der Chemieindustrie und der Umwelttechnik. Magnetfeldsensoren von uns arbeiten in OP-Tischen, Durchflusssensoren in Beatmungsgeräten und Dosieranlagen. Unsere Sensoren stecken in U-Booten und Flugzeugen, in Heizung und Photovoltaik. Oder auch in Kränen, zur Überwachung der Kraftübertragung.

Wie kam es eigentlich zur Gründung von IBA-Sensorik?

Meine Eltern haben 1988 angefangen, mit einer reinen Handelsvertretung für Sensoren von Honeywell und andere Bauteile. Durch den engen Kontakt zu den Kunden merkten sie schnell, dass das „Modell von der Stange“ bei Sensoren nicht ausreichte, die Hersteller aber bei kleineren Mengen passen mussten. Also bauten sie eine eigene Konfektionierung auf. Inzwischen haben wir gut 20 Beschäftigte und erzielen knapp 4 Millionen Euro Umsatz im Jahr.

Und Sie sind als junger Mann auch bald eingestiegen.

Ich bin eher reingewachsen. Nach Wehrdienst und Ausbildung war mir klar, dass ich nicht ausschließlich im technischen Bereich arbeiten wollte. Die Arbeit meines Vaters empfand ich als viel spannender. Also kam ich 2002 ins Unternehmen, lernte per Abendschule und über sonstige Weiterbildungsangebote Betriebswirtschaft und Vertrieb. 2009 übernahm ich dann das operative Geschäft.

Wie sieht die Zukunft aus?

Die Messgrößen, die unsere Sensoren erfassen, werden bleiben. Was sich stetig verändert, sind Form und Größe sowie die Ausgangssignalart. Also muss man am Stand der Technik dranbleiben und entsprechend investieren. Dann macht die Digitalisierung Sensoren fast zu einem Selbstläufer, denn immer mehr wird überall gemessen und überwacht. Je vielfältiger und komplexer die technische Welt wird, umso mehr braucht man modifizierte Sensoren.