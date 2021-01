Dieses politische Vorhaben wird von der Industrie scharf kritisiert. „Uns jetzt entlang globaler Lieferketten in die Haftung für Dritte zu nehmen, bedeutet eine extreme Wettbewerbsverzerrung zum erheblichen Nachteil des deutschen Mittelstands“, ärgert sich Uwe Mazura, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands textil + mode. „Stellen Sie sich vor, Sie produzieren in Deutschland Hemden oder Kopfkissen. Damit wären Sie in der Haftung nicht nur für die Knöpfe, die sie vielleicht aus Taiwan beziehen, sondern auch für den Transport ihrer Biobaumwolle in die indische Spinnerei.“

Viele deutsche Unternehmen achten schon längst darauf, wie ihre Zulieferer sich verhalten

Das geplante Gesetz würde letztlich alle Unternehmen unter Generalverdacht stellen, Lieferanten wie einheimische Firmen. Und auf deutsche Unternehmen, die im Ausland produzieren lassen, käme ein immenser Arbeitsaufwand zu. Beispiel Herrenoberhemd: Es durchläuft laut Mazura etwa 140 Produktionsschritte vom Baumwollfeld bis zum Bügel! Und dafür soll am Ende ein Unternehmen die Haftung entlang der gesamten Lieferkette tragen?!

Der Branchenverband befürchtet, dass Konkurrenten aus anderen Ländern einen noch größeren Vorteil gegenüber deutschen Betrieben erhalten würden – von denen die meisten schon hohe Standards einhalten. Tatsächlich kontrollieren viele deutsche Unternehmen ihre Partner in der Lieferkette. Der Hosenspezialist Brax aus Herford etwa schaut sich die Herstellungsbedingungen seiner weltweit rund 80 Geschäftspartner regelmäßig vor Ort die an.

Auf Transparenz statt überzogene Haftung setzt auch das Textilbündnis. Seine Mitglieder wollen die sozialen und ökologischen Bedingungen in der Textilproduktion verbessern. Dabei hilft eine Datenbank, die Informationen über Zulieferbetriebe in aller Welt sammelt.