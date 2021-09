Gescher. Eigentlich ist der spezielle gelbliche Mohairstoff, der gerade in der Warenschau über den Tisch läuft, eine glatte Sache. „Das sieht aber nur so aus: Tatsächlich ist der Stoff rau, wenn man ihn gegen den Strich streicht“, erklärt Geschäftsführer Norbert Hilbring beim Betriebsrundgang in der Eing Textilveredelung (ETV) in Gescher. Sein Gast Anne König tut genau das: Sie streicht über den Stoff – und fragt: „Wofür ist das gut?“ Dazu später mehr!

Fragen, sich informieren, zuhören – dafür ist die 36-jährige CDU-Bundestagskandidatin aus dem Kreis Borken im Münsterland gekommen. Sie will aus erster Hand erfahren, was die Textilbetriebe in der Region umtreibt. Immerhin beschäftigen die rund 11.000 Menschen und erwirtschaften knapp 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr.

Strompreis und Klimasteuer sind eine große Belastung

Beim Mittelständler ETV, einem Spezialisten für die Veredlung textiler Oberflächen, ist König da genau richtig. „Wir sind Bestandteil vieler industrieller Lieferketten aus fast allen Branchen“, erklärt Hilbring. Das Unternehmen veredelt Textilien für Bettwäsche und Matratzenbezüge, hauptsächlich aber ausgerüstete Gewebe für sicherheitsrelevante Bauteile im Automobilbau und weitere technische Anwendungen.

„Was uns beschäftigt, und damit setzen sich auch andere Textilunternehmen auseinander, sind die hohen Energiekosten“, betont der Chef. „Wir zahlen die höchsten Strompreise in Europa. Und beim Gas kommt jetzt noch die CO2-Steuer hinzu, während unsere ausländischen Mitbewerber zum Teil gar nichts zahlen müssen.“ ETV müsse schon dieses Jahr 160.000 Euro für die neue Klima-Abgabe aufbringen, in drei Jahren mehr als doppelt so viel. „Das ist eine gewaltige Mehrbelastung“, so Hilbring. Die lässt sich nicht mal so eben verringern: „Wir brauchen für unsere Art der Produktion Prozesswärme. Und die gibt es wirtschaftlich nur mit Gas.“

Wobei der 120-Mann-Betrieb, dessen veredelte Textilien zu gut einem Drittel in die Automobil-Industrie gehen, schon einiges für den Umwelt- und Klimaschutz tut. Auf dem 100.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände reinigt eine eigene Kläranlage das Prozesswasser, belastete Abluft aus den Veredelungsprozessen wird gereinigt, die verbleibende Restwärme zum Aufheizen von Kaltwasser genutzt.