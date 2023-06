Während des Umzugs am Sonntagmittag in der Stadt dürfen oft die Knappen in die Rolle des Ritters schlüpfen. Die „echten“ Recken schonen sich dann meist fürs Turnier am Nachmittag. Denn das „Rennen über die Planken“, wenn sie auf dem Pferd und mit der Lanze in der Hand aufeinander zurasen, ist eine potenziell halsbrecherische Angelegenheit – zumal ja keiner der ehrenamtlichen Teilnehmer eine Ausbildung als Stuntman hat. „Wer einen Ritter beim Turnier spielt, muss schon ein wenig verrückt sein“, sagt Mirlach – durchaus mit Bewunderung.

Immer wieder gibt es Momente mit Gänsehaut

Für viele Teilnehmer und Zuschauer ist der sonntägliche Umzug der Höhepunkt der Landshuter Hochzeit. Insbesondere der Zeitpunkt, wenn die Darsteller bei Glockengeläut in die mit Menschen gefüllte historische Altstadt einziehen, gilt als Gänsehautmoment. Zu toppen war das für Mirlach bislang nur ein einziges Mal. 2013 machte er als Ritter hoch zu Ross während des Umzugs seiner Frau den Heiratsantrag.