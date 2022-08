Wertheim. Lieber Lamellen oder ein Rollo? Sonnensegel oder Markise? Häuslebauer und Schattensucher haben die Qual der Wahl. Was wofür geeignet ist, sowohl für innen als auch außen, zeigt der Anbieter und Hersteller von Sonnenschutzlösungen Warema in Wertheim auf 1.600 Quadratmetern. Das Sun Forum, das erst vor etwas mehr als einem Jahr eröffnet wurde, liegt an der A 9 zwischen Aschaffenburg und Würzburg und bietet sich für den Zwischenstopp auf längerer Fahrt an.

warema.de/sunforum