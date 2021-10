Wie merkt man, dass man reif für eine Pause ist?

Auf den Körper kann man sich da nicht verlassen, „der gibt kaum Signale“, sagt der Experte: „Verspürt man ein Müdigkeitsgefühl, hat man sich sogar schon zu sehr verausgabt.“ Erste Anzeichen sind beispielsweise die nachlassende Konzentrationsfähigkeit oder die Häufung von Fehlern. „Bei Erschöpfung kommt es auch zu sogenannten maskierten Pausen. Man bleibt zwar am Arbeitsplatz, arbeitet aber nur scheinbar weiter und klickt vielleicht im Internet ganz andere Seiten an.“

Dieses „Faulenzen im virtuellen Raum“ nehme immerhin rund 5 bis 10 Prozent der Arbeitszeit in Anspruch, so der Experte. Leider sind diese kleinen Fluchten weniger erholsam als eine reguläre Pause, die man in vollem Bewusstsein auskostet. Wer also merkt, dass er von seiner eigentlichen Tätigkeit abschweift, kann stattdessen besser eine komplett andere Tätigkeit dazwischenschieben. Kommt man beispielsweise mit dem Verfassen eines Berichts nicht weiter, kann es helfen, für eine gewisse Zeit eine langweilige Routineaufgabe zu erledigen und sich anschließend wieder mit wieder frischem Kopf dem Schreiben zu widmen.

Aufgaben und Arbeitstag planen

Wer immer wieder Probleme hat, seine Pausenzeiten einzuhalten, sollte den Arbeitstag deshalb im Voraus planen, rät Wendsche – einschließlich der Auszeiten. Sinnvoll ist, sich die am Tag zu erledigenden Aufgaben vor Augen zu führen und zu überschlagen, welche Zeit sie jeweils beanspruchen. Und dann aufgepasst: Weil der Mensch grundsätzlich dazu tendiert, diesen Zeitbedarf zu knapp zu kalkulieren, empfiehlt der Psychologe, diese Zeit mal 1,5 zu nehmen – so erhält man einen realistischen Wert. Die Pausen sollten jeweils so gelegt werden, dass ein Arbeitsschritt beendet ist, bevor die Auszeit beginnt.

Den eigenen Rhythmus zwischen Arbeits- und Pausenphasen finden

Welche Einteilung der Pausen sinnvoll ist, hängt wiederum von den individuellen Voraussetzungen ab. Bei komplexen Aufgaben braucht man in der ersten Hälfte der Arbeitszeit oftmals keine Pause, dafür in der zweiten Hälfte vielleicht mehrere oder längere, weil dann auch die körperliche Ermüdung dazukommt. Zu viele kleine Unterbrechungen wiederum können schaden, weil sie den Arbeitsfluss stören und man sich dann immer wieder aufs Neue in die Materie eindenken muss. Hier muss man eventuell erst ein bisschen probieren, bis man den richtigen Rhythmus für sich gefunden hat.

In der Pause am besten den Arbeitsplatz verlassen

Auch die Gestaltung der Pause hat erheblichen Einfluss auf ihre Wirkung. Damit man sich richtig erholt, muss man gut abschalten und sich mental wie auch körperlich entspannen können – sich also ein Stück weit von der Arbeit distanzieren. Ratsam ist es, den Arbeitsplatz zu verlassen, zum Beispiel in einen Pausenraum zu gehen oder noch besser an die frische Luft. Wer das Glück hat, einen Park in der Nähe des Arbeitsplatzes zu haben, findet dort beste Voraussetzungen. Wendsche: „Der Aufenthalt in der Natur hat nachgewiesenermaßen einen großen Erholungseffekt.“

Klappt es trotz Planung nicht mit der Einhaltung von regelmäßigen Pausen, hilft ein Arbeitszeitenprotokoll, indem man Tätigkeiten und Pausenzeiten notiert, und sich so bewusst macht, wie der Arbeitstag verläuft und welche Gewohnheiten man hat. Stehen diese dem Einhalten der Pausen entgegen, kann die Methode des „mentalen Kontrastierens“ helfen, hier eine Verhaltensänderung zu erreichen: „Dabei geht man das Problem in drei Schritten an, indem man sich fragt: Was wünsche ich mir? Was hält mich davon ab? Was kann ich tun?“, erläutert Wendsche. Das zahlt sich aus: Wer nach einem gut verlaufenen Arbeitstag, indem viel geschafft wurde und trotzdem die Pausen eingehalten wurden, nach Hause fährt, kann dann auch den Feierabend richtig genießen.