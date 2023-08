Wirtschaftliche Gründe spielen dagegen kaum eine Rolle, wenn Unternehmen weniger Plätze als im Vorjahr anbieten, im Gegenteil: Trotz insgesamt schwieriger konjunktureller Lage haben nur knapp 6 Prozent der Unternehmen ihre Ausbildungsstellen aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen reduziert.

Auch bei den Übernahmen spielt die Konjunktur keine Rolle: 92 Prozent der ausgelernten Azubis verblieben mit meist unbefristetem Vertrag im Unternehmen. Nur 2,5 Prozent der Azubis wurden nicht übernommen, weil ihre Leistungen nicht ausreichten. Der Rest verließ auf eigenen Wunsch das Unternehmen, um sich beruflich anders zu orientieren, etwa ein Studium anzuhängen.

Internet-Tools für Berufsorientierung nutzen

Dass die Unternehmen weiterhin so stark in eigene Ausbildung investieren, liegt auch am allgemeinen Fachkräftemangel, den immer mehr Betriebe spüren. Eigenen Nachwuchs auszubilden, ist mit die einfachste Lösung, den Fachkräftebedarf zu decken.

Um den Jugendlichen zu zeigen, wie attraktiv die Berufe in der bayerischen M+E-Industrie sind, ermöglichen die Firmen praxisnahe Berufsorientierung wie Praktika. Auch die Verbände unterstützen mit Projekten zur Nachwuchsgewinnung. So kommen etwa Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klasse im Projekt „come with(me)“ in direkten Austausch mit Auszubildenden aus den Betrieben und erproben ihre technischen Fähigkeiten.

Wer sich noch über seine Talente klar werden möchte, kann den BerufsCheck(me) der Verbände nutzen: ausbildungsoffensive-bayern.de