„Die kaufmännische Berufsausbildung passt zu mir, da ich durch diese meine Interessen an betriebswirtschaftlichen Prozessen bestens weiterverfolgen kann. Außerdem spricht mich an, dass es viele verschiedene und vielseitige Aufgaben und Tätigkeiten gibt. Schon als Schüler hat mir der Wirtschaftszweig und alles, was damit zusammenhängt, Spaß gemacht. Dieses Wissen kann ich nun in meiner Ausbildung vertiefen.“