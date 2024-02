Nürnberg. Schulterschluss am Hauptmarkt in Nürnberg: Mit einer großen Kundgebung protestierte die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband, Handwerk und Mittelstand gegen die Sparpläne und die „verfehlte Wirtschaftspolitik“ der Bundesregierung. Mehrere Hundert Menschen hatten sich dazu Mitte Februar auf dem Hauptmarkt in Nürnberg versammelt. Anlass war der Besuch von Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Politiker Robert Habeck zum Bürgerdialog im „Forum Nürnberger Nachrichten“ bei der IHK Mittelfranken.

Mit Trommeln, Tröten und Transparenten in Grün, Pink und Dunkelblau verlieh die Menge ihrem Unmut mit der Ampel-Politik in Berlin lautstark Ausdruck. „Schluss mit Reden, jetzt Wirtschaft und Landwirtschaft stärken!“, forderten sie gemäß dem Motto der Veranstaltung.

Wolfram Hatz, der Präsident der vbw, fand in seiner Rede klare Worte: „Normalerweise gehen wir nicht auf Demos, sondern unserer Arbeit nach“, so der Wirtschaftsvertreter, der eine dunkelblaue Protest-Weste trug. Es sei „traurig“, dass dieser Protest auf der Straße nötig sei. Aber so wie jetzt könne es nicht weitergehen, „denn so geht es weiter bergab“, erklärte er im Schulterschluss mit Bauernverbandspräsident Günther Felßner.