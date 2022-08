Nürnberg. Die E-Mobilität bietet vielen bayerischen Unternehmen große Potenziale. Das gilt auch für die Diehl Gruppe in Nürnberg, ein Mischkonzern mit weltweit rund 16.000 Beschäftigten. Das Unternehmen will die Chancen im neuen Markt nutzen.

Dreh- und Angelpunkt in der elektrischen Mobilität der Zukunft wird die Batterie sein. Dort setzt Diehl an. Dabei geht es nicht um die Produktion von Batteriezellen oder ganzer Batteriesysteme. Diehl hat zuletzt viel Arbeit in die Entwicklung eines integrierten Zellkontaktier- und Batteriemanagementsystems gesetzt, mit dem man Batterien effektiv überwachen und steuern kann. Mit ihm will man nun Kunden in der Automobilbranche wie auch im Industrieumfeld überzeugen und für sich gewinnen.

Thermo-Management ist für die Batterie entscheidend

Steuerung und Management von Batterien sind für die Diehl-Entwickler wichtige Fähigkeiten, um die Fortschritte in zentralen Bereichen zu ermöglichen. Dazu gehören erstens die Reduzierung von Bauraum, Gewicht und Kosten, zweitens die Erhöhung von Reichweite und Leistung und drittens mehr Sicherheit während der Nutzung.

Entscheidend ist dabei das Thermo-Management der Batterie. Das heißt vor allem eine effektive Kühlung, die über integrierte Kühlkanäle gewährleistet wird. Diese setzen dabei nicht wie oft üblich am Gehäuse einer Batteriezelle an, sondern direkt an den Verbindern, also den Schnittstellen zu den Zellen. Dies sei viel effizienter, da man direkt dort, wo die Wärme entsteht, viel frühzeitiger reagieren könne.