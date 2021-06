Von heute auf morgen in den Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Hygieneregeln, Distanzlernen, verschobene Prüfungen, große Unsicherheiten und immer wieder neue Vorschriften – die Corona-Krise hat in allen Bereichen, auch in Ausbildung und Schule, starke Belastungen mit sich gebracht, aber gleichzeitig viel Kreativität, Engagement und Solidarität geweckt und gefördert.

So wie bei den 88 Azubis der Firma Waelzholz in Hagen. In der sich ausbreitenden Pandemie schritten sie zur Tat. Den Werksrentnern lieferten sie auf Wunsch Mittagessen kostenlos aus der Kantine – 1.030 Mahlzeiten in sechs Wochen. Und bei der Tafel der Caritas, wo viele ehrenamtliche Helfer ausfielen, sprangen sie fünf Wochen lang ein, um Lebensmitteltüten für hilfsbedürftige Menschen zu packen.

Azubis von thyssenkrupp erledigten für Werksrentner Botengänge

Auch die Azubis bei thyssenkrupp Hohenlimburg verzichteten nicht auf die traditionelle soziale Woche vor Weihnachten. Statt wie sonst in Pflegeeinrichtungen und Kindergärten auszuhelfen, erledigten sie für die Werksrentner Botengänge und Einkäufe oder brachten Essen aus dem Gästehaus vorbei.

Für diesen Einsatz über die Ausbildung hinaus haben die jungen Leute viel Anerkennung verdient und bekommen. Denn schwierig genug war es ja schon, den Alltag zu bewältigen. Beim Märkischen Arbeitgeberverband (MAV) hat man dies genau beobachtet und fragte deshalb über das Netzwerk SchuleWirtschaft bei Unternehmen und Schulen nach ihren Erfolgsgeschichten. „Die Metall- und Elektro-Industrie braucht weiter qualifizierte Mitarbeiter, deshalb ist es wichtig, auch in der Krise an der Ausbildung festzuhalten und die Jugendlichen optimal auf den Übergang in den Beruf vorzubereiten“, sagt MAV-Geschäftsführer Özgür Gökce zur Begründung.

Große Resonanz auf das Projekt „Ausgezeichnet“

Begeistert war er von den Bewerbungen, die daraufhin für das Projekt „Ausgezeichnet!“ eingingen. Sieben Unternehmen und vier Schulen wurden mit Urkunde und Frühstückskorb beziehungsweise Geldprämie für ihre Anstrengungen belohnt. Die Firmen Rickmeier in Balve, Demag Cranes & Components in Wetter, Waelzholz in Hagen, ZF Industrieantriebe in Witten, Lobbe in Iserlohn, Frauenthal Powertrain in Plettenberg und thyssenkrupp Kompetenzwerkstatt in Hohenlimburg sowie die Realschulen in Balve und Letmathe, die Gesamtschule Gänsewinkel in Schwerte und das Hönne-Berufskolleg in Menden rückten so – stellvertretend für viele andere – ins Rampenlicht.

Hygiene, Lüften, Maskenpflicht, Abstand – all das gehörte sehr schnell zum Standard-Programm in den Betrieben. Und sie setzten alles daran, dass die Ausbildung möglichst reibungslos weitergehen konnte, meist in kleineren Gruppen. Bei der Demag ging ein Teil der kaufmännischen Azubis ins Homeoffice, die Lehrwerkstatt, mitten im Umzug, ins Schichtsystem. Auch bei Waelzholz arbeiteten die gewerblich-technischen Azubis in Früh- und Spätschichten.