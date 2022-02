Lehre auf drei Jahre verkürzt

Seeger: „Daher habe ich mich umgeschaut und einige Bewerbungen geschrieben. Und als 2018 die Zusage von Thyssenkrupp kam, habe ich nicht eine Sekunde gezögert und sofort den Ausbildungsvertrag unterschrieben.“

Eine gute Entscheidung, wie sich zeigen sollte, denn seine Leistungen waren so gut, dass die Lehre auf drei Jahre verkürzt wurde. Mitte 2021 gab’s das Facharbeiterzeugnis, und Seeger wechselte in die Montage des Unternehmens.

Nebenberufliche Weiterbildung

Aber damit war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wenige Wochen später begann Seeger im Herbst 2021 mit einer nebenberuflichen Weiterbildung, die – wenn alles planmäßig verläuft – nach drei Jahren mit dem Abschluss zum staatlich geprüften Techniker endet.

Ein ehrgeiziges Vorhaben, aber Seeger weiß, was er will – und was er kann. Er wuchs auf dem Land auf, mit einem Vater, der als Nebenerwerbslandwirt tätig war. Da lernt man schon als Kind, was harte Arbeit ist.