Was ist dran an der Aussage, die Armen hierzulande würden immer ärmer und die Reichen immer reicher? Im Bundestagswahlkampf war diese These ja des Öfteren zu hören. Ein Blick in neue Daten aber ergibt ein anderes Bild.

Tatsächlich schließt sich die Einkommensschere ein wenig. Während die einkommensschwächeren 40 Prozent der Deutschen zwischen 2015 und 2018 ein Einkommensplus von 7,1 Prozent verzeichnen konnten, kamen die einkommensstärkeren 60 Prozent auf 5,6 Prozent, jeweils inflationsbereinigt. Das sind die aktuellsten Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel, einer Langzeitbefragung mit 14.000 Haushalten. „Der hitzigen Debatte um eine sich öffnende Einkommensschere zwischen Arm und Reich fehlt die wissenschaftliche Basis“, stellt das Institut der deutschen Wirtschaft fest, das sich die Daten ganz genau angesehen hat.