Coole Vorbilder sollen zum Nachdenken anregen

Beide Angebote richten sich an Schülerinnen und Schüler ab Klasse fünf. Sie besuchen Betriebe oder Hochschulen, treffen auf coole Vorbilder, die schon Klischees aufgebrochen haben – und entdecken so ihre Stärken und Talente.

Während die Mädchen in der IT, im Bereich Technik, in den Naturwissenschaften oder im Handwerk Praxiserfahrung sammeln können, begegnen Jungen Männern in der Pflege, in erzieherischen Berufen, bei Dienstleistern oder in der sozialen Arbeit. Weitere Angebote, auch von Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie (M+E), gibt es unter girls-day.de/Radar.

Zusätzlich dazu bieten die M+E-Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord mit dem nordbord-Angebot Mädchen die Möglichkeit, in die Berufswelt einzutauchen: Am Aktionstag wird im Hamburger Schülerforschungszentrum SFZ ein Stärkenseminar für Mädchen stattfinden. In Kiel wird ebenfalls am 28. April ein Projekttag angeboten, an dem Schmuckanhänger aus Metall gefertigt werden. Anmeldung unter nordbord.de.

Mehr Infos zu den Aktionstagen:

girls-day.de, boys-day.de