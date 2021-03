Wie wird online in Gruppen gearbeitet?

Für den Online-Unterricht ebenfalls wichtig sind Tools, mit denen Lerninhalte für die Schüler visuell dargestellt werden können. „Solche Whiteboards sollten auf jeden Fall im Angebot der Nachhilfeschule enthalten sein“, erklärt Sussieck. Dafür bieten sich Apps wie Miro oder Groupboard an. Sie funktionieren ähnlich wie digitale Tafeln, auf denen der Nachhilfelehrer während der Videokonferenz Erklärungen einspielen und zeigen kann.

Bei Miro etwa können zugeschaltete Schüler auch in Gruppen Aufgaben zusammen erledigen oder Übungsaufgaben gemeinsam bearbeiten. Und Groupboard bietet sich besonders für das Fach Mathematik an, weil damit mathematische Formeln erstellt werden können. Solche digitalen Helfer ergänzen den Online-Unterricht gut und ermöglichen es der Lehrkraft, auf Fragen einzelner Schüler besser einzugehen.

Wie können Lehrkräfte und Schüler Lerninhalte austauschen und archivieren?

„Mal die bearbeitete Aufgabe in die Kamera halten, um sie zu kontrollieren, das darf nur in Ausnahmefällen vorkommen“, betont Sussieck. Deshalb sind auch Archivierungsmöglichkeiten wichtig. Bearbeitete Aufgaben müssen zwischen Lehrkraft und Schüler ausgetauscht werden können: „Dafür sollten technische Möglichkeiten vorhanden sein, und die Lehrkraft sollte sich mit dem Umgang solcher Programme auskennen“, verlangt die Expertin. Deshalb ist es neben der technischen Ausstattung wichtig, bei der Wahl einer Nachhilfeschule nachzufragen, ob die engagierten Lehrkräfte in der Nutzung solcher Programme wirklich geschult sind.

Denn oft benötigen die Kinder für den Umgang mit solchen Programmen eine Einweisung, die im Online-Unterricht nicht zu lange dauern sollte – schließlich bezahlen die Eltern für die fachliche Nachhilfe und nicht für die technische Vorbereitung. „Gute Nachhilfe-Angebote bieten deshalb vor der ersten Online-Nachhilfestunde eine Einführung an, in denen den Kindern der Umgang mit den Programmen nahegebracht wird.“ Für eine solche Einführung bietet sich auch eine kostenlose Probestunde an.

Wie sieht konkret eine Online-Nachhilfestunde aus?

Wichtig für eine gute Online-Nachhilfestunde sind Vorbereitung und Pünktlichkeit. „Die Kinder sollten mindestens fünf Minuten vorher im digitalen Warteraum sein“, so Sussieck. Bei vielen Konferenz-Apps wird dann der Administrator, also die Lehrkraft, pünktlich die Schüler zur Konferenz hinzuschalten. Die Wartezeit kann der Nachhilfeschüler nutzen, um seine persönliche Check-Liste durchzugehen. Dazu gehört, die Kamera einzuschalten, das Headset zu prüfen, sich Stifte, Papier und Themen zurechtzulegen. Und – ganz wichtig – Spielzeug und alles, was ablenkt, zur Seite zu räumen.

„Wer in der Konferenz ist, stellt sich zunächst kurz vor und achtet darauf, den Chat nur für unterrichtsrelevante Themen zu nutzen“, erklärt Expertin Sussieck. Eine wichtige Frage sind auch die Pausen. Die sollten nach maximal 30 Minuten eingebaut sein und etwa 5 Minuten dauern. Was man während dieser Pausen tut, ist oft altersabhängig. „Bewährt hat es sich, die Kinder zu kurzen Bewegungsübungen anzuleiten. So bleiben sie in der Nähe und sind auch wieder pünktlich präsent, wenn der Unterricht weitergeht.“

Wie sollten sich Eltern während des Online-Unterrichts verhalten?

„Im Prinzip wird genauso gelernt wie im Präsenzunterricht. Nur muss alles strikter und konsequenter geregelt sein.“ Da seien dann auch die Eltern in der Pflicht. Kinder bräuchten einen ruhigen, gut abgegrenzten Raum für sich selbst, um konzentriert arbeiten zu können. „Während des Unterrichts sollten Eltern diesen Raum nicht betreten“, rät Sussieck. Das sei bei Video-Konferenzen umso wichtiger, weil man sich noch stärker konzentrieren müsse. Tipp von der Expertin: Ein Hinweisschild an der Tür „Achtung Video-Konferenz. Bitte nicht stören“.