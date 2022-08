Hannover. Was für ein Event! Zehn Tage lang IdeenExpo toppten mal wieder jedes noch so legendäre Festival in Deutschland. 425.000 Besucher kamen zur achten Auflage von Europas größter Technik- und Jugendshow – 30.000 mehr als noch 2019. Über 280 Aussteller luden Klein und Groß dazu ein, einfach mal zu machen und sich in unterschiedlichen Berufen auszuprobieren. Influencer und Musikstars wie etwa Jan Delay, Disko No 1, Mathea, Jeremias oder Giant Rooks machten das hannoversche Messegelände zur größten Partymeile. Und mittendrin war die Metall- und Elektro-Industrie. aktiv besuchte ihren über 1.000 Quadratmeter großen Stand.

„Der Zulauf hat uns alle überwältigt“, sagte Dr. Volker Schmidt, Aufsichtsratvorsitzender der IdeenExpo: „Nicht nur die Besucherzahlen steigen – auch die Begeisterung wächst von Mal zu Mal.“

„Gib Gummi“ hieß das Motto der Kautschuk-Branche

Auf dem Stand der Kautschuk-Industrie war auch Stephan Schulze. Der 46-jährige Lehrer des Tilmann Riemenschneider Gymnasiums (TRG) in Osterode ist seit 2009 mit seinen Klassen Stammgast auf der Technikshow. Diesmal hatte er vier Busse bestellt, gesponsert vom Arbeitgeberverband ADK. 200 Schüler kamen mit. Auch Caro gehörte mit ihrer Klasse 10 c vom TRG dazu. „Die IdeenExpo hat einen super Ruf“, freute sie sich.

Sie wurde nicht enttäuscht: Die Hallen waren bestens besucht. Bonzo, der grüne Ballonhund und Sympathieträger auf dem Kautschukstand, war schon von Weitem zu erkennen. „Gib Gummi“ war das Motto. Hüpfende Flummis, quietschende Reifen, Babyschnuller und jede Menge kleine Ballonhunde – fünf Mitgliedsfirmen des ADK zeigten zusammen mit dem Wirtschaftsverband und dem Deutschen Institut für Kautschuktechnologie, was Kautschuk so spannend macht.