„Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Lenze-Personalleiter Ralf Klemme. „Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital und Fundament für eine erfolgreiche Zukunft mit unseren Kunden. Ein wertschätzender Umgang miteinander ist besonders wichtig und zielführend. “ Lenze ist ein Hightech-Unternehmen. „Wo sich im Maschinenbau etwas dreht und bewegt, sind oft unsere Produkte im Einsatz“, so der Personalchef.

Gute Unternehmenskultur ist ein Wettbewerbsvorteil

Technologiesprünge sind für das Unternehmen normal – seit 75 Jahren. „Die Begeisterung für Innovation hat uns zu einem erfolgreichen global ausgerichteten Unternehmen gemacht“, sagt er. Eine gute Unternehmenskultur ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. So bleibt die Fluktuation gering – und wertvolles Wissen auch länger im Betrieb. Lenze macht zudem vor, wie kreative Imagebildung funktionieren kann – auch bei Firmen, die weder emotionale Produkte herstellen noch mit exorbitanten Gehältern locken können. Neue Medien werden im Personalbereich immer wichtiger – und zwar sowohl für Bewerber als auch für Arbeitgeber.

Anerkennung zeigen, Vertrauen schenken, Freiräume schaffen – es zahlt sich aus, wenn Personalverantwortliche dies beherzigen. Dies spürt auch Julia Jürgens, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Die 36-Jährige ist zweifache Mutter. Sie kann Familie und Beruf bestens vereinbaren. „Das ist extrem wichtig“, sagt sie. „Ich habe viele Freunde, die gerade jetzt große Probleme haben, ihre Kinder zu betreuen.“

Ein Viertel der Mitarbeiter nutzt das Homeoffice

Für Julia Jürgens war Lenze schon immer ein Begriff. „Ich wohne im benachbarten Hameln. Aber mit Industrie hatte ich nie was am Hut“, lacht sie. An der Uni Hildesheim studierte sie internationales Informationsmanagement und promovierte anschließend. „Mein Beruf erfüllt mich, weil ich neben der Tätigkeit als Web-Entwicklerin auch neue Themen wie User Experience im Unternehmen etablieren darf.“

Corona zwingt auch Lenze, Neues auszuprobieren. Rund ein Viertel der 3.700 Mitarbeiter weltweit nutzt das Homeoffice. „Wir befürworten mobiles Arbeiten“, so Personalchef Klemme. „Das war schon vor der Pandemie so.“

Weil rechtzeitig in die Weiterbildung investiert wurde, ist die Digitalkompetenz der Mitarbeiter hoch. Online-Trainings gehören weiterhin zum Alltag. Es sei wichtig, eine gute Balance zu finden, damit persönliche Kontakte und somit der soziale Austausch unter den Kollegen nicht verloren gehen, so Klemme: „Jede Begegnung im Büro, auf dem Flur und in der Kantine erinnert alle daran, dass sie gemeinsam ihre Firma stark machen.“