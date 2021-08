Ist das Schläfchen am Arbeitsplatz erlaubt?

Wie aber lässt sich so ein TurboSchlummer im Betrieb bewerkstelligen? Und ist das überhaupt erlaubt?! „In der Pause: klar!“, so Peschl, „da darf ich machen, was ich will – auch schlafen.“ Welche Regeln sonst noch in der Mittagspause gelten, lesen Sie auf aktiv-online.de)

Die Expertin empfiehlt, ein Kissen auf den Schreibtisch zu packen, damit der Kopf weich liegt. Alternative: den Bürostuhl weit zurücklehnen und Kopf auf der Rückenlehne ablegen. Lärm lässt sich mit Oropax oder mit entspannender Musik per Kopfhörer ausschalten, Licht mit einer Schlafmaske. Teilt man sich den Raum mit Kollegen, sollte man sich absprechen – oder sogar zusammen powernappen. Mitarbeitern im Großraumbüro oder in der Werkhalle rät Peschl, einen Pausenraum für die Erholung zu nutzen – möglichst dann, wenn der nicht voll belegt ist.

Powernapping kann man trainieren

Ganz wichtig: Nicht zu lange liegen bleiben! Ein idealer Powernap ist eine Leichtschlafphase von nur 10 bis 20 Minuten. Sonst gerät man in den Tiefschlaf und ist anschließend noch müder. Deshalb: Wecker stellen! Und: vor dem Powernap einen Kaffee oder Espresso trinken. Das Koffein wirkt nämlich erst nach etwa 20 Minuten – also gerade passend.

Nun gelingt es nicht jedem auf Anhieb, in wenigen Minuten komplett abzuschalten und tatsächlich einzuschlafen. Aber Peschl ist sicher: „Man kann es trainieren.“ Anfänger sollten erst mal an freien Tagen zu Hause ausprobieren, was sie am besten in den Ruhemodus bringt. Zum Beispiel die Konzentration auf den Atem. Übrigens: Man muss gar nicht unbedingt schlafen – still ruhen oder etwas dösen kann auch schon genügen, um in der Pause wieder fit zu werden.