Freiburg. Deutschland setzt gerade heftig auf die Wärmepumpe. Aber: Nutzt die im Altbau überhaupt etwas? Und muss man da vorher sanieren? aktiv hat darüber mit dem Ingenieur Marek Miara vom Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg gesprochen, der das Thema schon seit 20 Jahren erforscht.

Dr. Marek Miara, kann man mit einer Wärmepumpe einen Altbau beheizen?

„Definitiv ja“, sagt Experte Miara, „in den allermeisten Fällen funktioniert das.“ Wärmepumpen können heutzutage ausreichend hohe Heizkreis-Temperaturen liefern, um in Altbauten für angenehme Raumwärme zu sorgen. Miara und sein Team haben das in Feldtests bei rund 350 Wohnhäusern nachgewiesen.

Welche Temperaturen schaffen die Geräte denn heute?

55 bis 60 Grad Celsius im Heizkreislauf (das ist die sogenannte Vorlauftemperatur) liefern sie problemlos. Manche Wärmepumpen erreichen sogar gut 70 Grad, etwa wenn sie mit dem Kältemittel Propan arbeiten. Die in Altbauten nötigen hohen Vorlauftemperaturen sind also kein Problem mehr, so Miara. „Aber selbst in unsanierten Häusern braucht man die laut unseren Tests nur an den kältesten Tagen: In der Regel reichen 55 Grad für eine angenehme Raumwärme.“