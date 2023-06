Was bedeutet diese scharfe Zinswende für Eigentümer, die in den nächsten Jahren eine Anschlussfinanzierung für ihr Haus oder für ihre Wohnung benötigen? Droht ihnen ein Zins-Schock – mit womöglich üblen Folgen?

Auch bei der Anschlussfinanzierung lohnt sich ein Vergleich – und oft ein Wechsel der Bank

Nicht unbedingt. Das erklärt Stefan Vogelsang, Spezialist für Baufinanzierung beim Finanzierungsvermittler Dr. Klein in Nürnberg. Zum einen lag das Zinsniveau vor 10 bis 15 Jahren (die meisten Hauskredite laufen über so einen Zeitraum) – noch bei gut 2 Prozent oder darüber: „Der eventuelle Zinsanstieg für demnächst auslaufende Darlehen dürfte also nicht so extrem hoch sein.“

Zum anderen sollte ja schon ein Teil des Darlehens getilgt sein, wenn über die Anschlussfinanzierung nachgedacht wird. Und dafür gibt der Experte im Gespräch mit aktiv einige praktische Tipps.

Mehrere Angebote einholen: Einfach bei der bisherigen Bank den Kredit verlängern? Keine gute Idee: „Die Treue zur Hausbank wird meist nicht belohnt“, warnt Vogelsang. Wer mehrere Offerten für die Anschlussfinanzierung einholt, kann bei einem anderen Institut oft ein günstigeres Angebot finden. Um vergleichen zu können, müssen Kreditbetrag, Tilgung und Laufzeit jeweils gleich hoch sein, dann genügt es, auf den effektiven Jahreszins zu achten. Einen kostenlosen Online-Tilgungsrechner finden Sie auf dem Portal der Stiftung Warentest: test.de/baukreditrechner.