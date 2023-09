Wer seinen Nachlass ordnet und deshalb ein Testament verfasst, möchte oft sicherstellen, dass manche Bedachte ganz bestimmte Gegenstände erhalten – zum Beispiel, weil sie daran immer besonders gehangen haben. So soll etwa das alte Familienporzellan an den Sohn gehen, während die Tochter das Gemälde aus dem Schlafzimmer erhält. Die hilfsbereite Nachbarin soll eine Geldsumme überwiesen bekommen.

Aber auch gemeinnützige Vereine wollen manche im Letzten Willen bedenken, wenn ihnen ein bestimmtes Anliegen etwa aus dem sozialen Bereich besonders wichtig ist. Wer also vor der Frage steht, wie er seinen Nachlass aufteilt, kann das übers Vererben oder Vermachen tun. Beide Begriffe werden oft synonym genutzt, haben aber unterschiedliche erbrechtliche Konsequenzen. So stehen Vermächtnisnehmern nur konkret benannte Nachlassgegenstände zu. Erben übernehmen hingegen den ihnen per Testament gesamten zugesprochenen Nachlass.

Wer etwas vermachen will, kann das in sein Testament schreiben

Solche testamentarischen Regelungen sind möglich: „Das geht mithilfe eines Vermächtnisses“, erklärt Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht in Heidelberg und Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge in Angelbachtal. Damit wird im Testament klipp und klar benannt, was wer erhalten soll. Vermächtnisse seien eine gute Möglichkeit, später unter den Hinterbliebenen Streit zu vermeiden, denn im Idealfall entfallen so die Diskussionen um die Aufteilung des Vermögens.

Damit das gelingt, sollten aber einige Grundsätze beim Verfassen des Testaments beachtet werden, sagt der Experte: „Wird hier geschludert, muss später oft mühsam der wahre Wille des Verstorbenen rekonstruiert werden – und das geht häufig zulasten des Familienfriedens.“

Lesen Sie auf aktiv-online.de auch, wie sie sich vor potenziellen Erbschleichern schützen können.

Wichtig: Zunächst einen oder auch mehrere Erben benennen

Unverzichtbar ist es in jedem Fall, dass im Testament ein Erbe oder eine Erbin (es können auch mehrere sein) benannt wird und der Letzte Wille nicht lediglich aus einer reinen Aufzählung von Vermächtnissen besteht, mit denen der gesamte Besitz verteilt wird. Denn ohne Erben geht es nicht: „Fehlt hier eine Festlegung, muss durch Testamentsauslegung geklärt werden, wer Erbe ist. Das kann schwierig und langwierig werden“, erklärt Bittler.