Köln. Tennisplätze mit Glaswänden, gewölbte Tischtennisplatten, Volleyball mit rundem Netz?! Noch sieht man so was selten in Deutschland. Aber die Trendsportarten Padel, Teqball und Roundnet sind auch hier auf dem Vormarsch. aktiv stellt sie vor.

Padel: Gegen die Wand

„Die Idee zu Padel hatte der Mexikaner Enrique Corcuera, als er sich in den 1960er Jahren einen Tennisplatz in seinen viel zu kleinen Garten baute.“ So erzählt es Philipp Born, Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln. Was tun in so einem Fall schlechter Bauplanung? Man integriert die zu nah stehenden Wände ins Spiel! Das taten die ersten „Padeleros“. Und mischten so Elemente aus Tennis und Squash zu einer neuen Disziplin.

Heutige Padel-Boxen sind denn auch etwas kleiner als Tennisplätze. Sie haben meist Seiten- und Rückwände aus Sicherheitsglas, gespielt wird mit Kunststoffschlägern, die an ein Paddel erinnern. Daher der Name, der übrigens auf der ersten Silbe betont wird.

Die Regeln sind simpel: Ein Ball (etwas weicher als ein Tennisball) muss übers Netz ins gegnerische Feld, darf aber auch erst die eigenen Wände berühren oder hinter der Aufschlaglinie des Gegners landen – was für längere Ballwechsel sorgt. „Diese Einfachheit macht Padel für Einsteiger attraktiv“, sagt Born. „Gleichzeitig bleibt der Sport durch die taktischen Möglichkeiten auch für Geübte interessant.“ Und Padel wird immer populärer, in vielen Staaten. In Spanien etwa ist es schon Volkssport Nummer zwei hinter Fußball! Deutschland hinkt da hinterher, aber immerhin hat sich die Zahl der Courts in zwei Jahren auf rund 170 verdoppelt.