Berlin. So mancher Mieter hat einen Mietvertrag, der regelmäßige Mieterhöhungen vorsieht. Dabei gibt es zwei Varianten, den Indexmietvertrag und den Staffelmietvertrag. „Beide Vertragstypen müssen unbedingt schriftlich, also mit eigenhändiger Unterschrift beider Vertragspartner, vereinbart werden“, sagt Juristin Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Mündliche Absprachen oder Vereinbarungen per E-Mail, SMS oder Whatsapp reichen nicht aus. Außerdem dürfen die vertraglich vereinbarten Mieterhöhungen bei beiden Vertragstypen maximal einmal alle zwölf Monate erfolgen, nicht öfter.

Die Indexmiete orientiert sich an der Inflation

Bei einem Index-Mietvertrag sind regelmäßige Mieterhöhungen entsprechend der Inflationsrate vorgesehen, im Amtsdeutsch auch Verbraucherpreisindex genannt. Beträgt die Inflation beispielsweise 5 Prozent, darf auch die Miete um 5 Prozent erhöht werden. Gerade wenn die Inflation hoch ist, müssen Mieter also mit saftigen Mieterhöhungen rechnen. „Mieter müssen die höhere Miete aber nicht automatisch zahlen, sondern erst, wenn der Vermieter sie dazu auffordert“, sagt Juristin Hartmann. Eine mündliche Aufforderung ist dabei nicht ausreichend, sondern der Vermieter muss die Erhöhung schriftlich verlangen, wobei allerdings keine Unterschrift notwendig ist.

Neben dem klassischen Brief genügt – anders als bei Vertragsunterschrift – also auch eine E-Mail, eine SMS oder eine Whatsapp. In dem Schreiben muss der Vermieter zum einen mitteilen, wie hoch die Inflationsrate ist. Dabei darf er aber nicht rechnen, wie er es für richtig hält. „Der Vermieter darf nur den offiziellen Verbraucherpreisindex verwenden, so wie er vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen wurde“, sagt Hartmann. Außerdem muss der Vermieter seine Forderung in Euro ausweisen. Er darf also nicht schreiben: „Bitte zahlen Sie 5 Prozent mehr Miete“, sondern er muss genaue Beträge nennen. Dabei kann er entweder den Erhöhungsbetrag nennen, beispielsweise: „Ihre Miete wird um 35 Euro pro Monat erhöht“, oder aber die neue Gesamtmiete, etwa: „Ihre neue monatliche Miete beträgt 850 Euro.“

Nach dem Erhalt des Schreibens muss der Mieter zum übernächsten Monat die höhere Miete bezahlen. Fordert der Vermieter beispielsweise im Laufe des Augusts mehr Geld, ist ab 1. Oktober die höhere Miete fällig. Mieter mit einem Indexmietvertrag können im Normalfall nicht gegen die Erhöhung angehen, müssen also zahlen. Ausnahme: „Liegt die Wohnung in einem Mietpreisbremse-Gebiet, gelten Sonderregelungen, und Mieter sollten überprüfen lassen, ob die Erhöhung rechtens ist“, rät Hartmann. Immerhin gibt es ein kleines Trostpflaster: Wer einen Indexmietvertrag hat, ist vor sonstigen Mieterhöhungen weitgehend geschützt. Nur Modernisierungen, zu denen der Vermieter gesetzlich verpflichtet ist, darf er zusätzlich auf die Mieter umlegen, beispielsweise bei einem vorgeschriebenen Heizungstausch.