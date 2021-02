Er hat eine große Bedeutung für viele Menschen: der Mietvertrag. Denn klare Vereinbarungen helfen, Ärger und Streit zu vermeiden. aktiv hat eine Mietrechtsexpertin gefragt, was in dem Dokument stehen muss, was drinstehen darf und welche Regelungen dort nichts zu suchen haben.

Ein Mietvertrag ist auch formlos gültig

Obwohl der Mietvertrag mit zu den wichtigsten Vereinbarungen im Leben vieler Menschen gehört, gibt es für ihn keine besonderen Formvorschriften. So ist auch eine nur mündlich getroffene Vereinbarung gültig, erklärt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund in Berlin. Auch für die schriftliche Ausführung gelten keine besonderen Anforderungen – was im Vertrag steht, bleibt im Grunde den beiden Parteien überlassen.

„Pflicht sind lediglich die Angaben über den oder die Mieter und den Vermieter, den Mietgegenstand, also die Adresse, den Vertragsbeginn sowie die Höhe der Miete.“ Wer alles Mieter ist – das können auch mehrere sein – ist wichtig, weil bei einer Kündigung diese nur wirksam ist, wenn sie auch gegenüber jedem Einzelnen ausgesprochen wird.

Besonders achten sollten Mieter etwa auf Regeln, die Mietsteigerungen betreffen, die aber grundsätzlich zulässig sind. „Bei Staffel- oder Indexmieten steigt die Miete automatisch in bestimmten Zeitabständen, zum Beispiel um 2 Prozent pro Jahr.“ Ebenfalls gestattet ist die Befristung des Vertrags, aber auch ein Kündigungsverzicht: „Dabei verpflichten sich die beiden Parteien für eine bestimmte Zeit, keine Kündigung auszusprechen, maximal vier Jahre sind da möglich“, sagt Juristin Hartmann.

Möchte der Mieter vorher ausziehen, zum Beispiel weil ein beruflicher Wechsel ansteht, hat er keinen Anspruch auf vorzeitige Beendigung des Vertrags. Er müsste sich stattdessen mit dem Vermieter darauf einigen, den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen.