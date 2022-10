Gerade in der Chemie ist Gas oft nicht ersetzbar

Doch nicht überall lässt sich Erdgas im großen Stil sparen. Gerade auch in der Chemie-Industrie, dem mit einem Anteil von 15 Prozent größten Gasverbraucher in Deutschland, ist es an vielen Stellen nicht ersetzbar. So versucht der Kunststoffhersteller Covestro zwar, bei der Dampfherstellung verstärkt Öl zu nutzen. Dadurch sind aber nur Gas-Einsparungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich möglich. Im Falle eines Gas-Stopps müssten Anlagen sogar herunterfahren werden – mit heftigen Folgen für viele andere Industrien, weil Chemieerzeugnisse am Anfang vieler Produktionsketten stehen.

Etwas leichter ist die Sache bei Neuinvestitionen. So nahm der Chemiekonzern Evonik Anfang Oktober ein topmodernes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk im Chemiepark Marl in Betrieb. Hier kann nun Energie aus vielen Quellen erzeugt werden – aus Kohle, LPG, Erdgas, Produktions-Restgasen und künftig auch aus Wasserstoff. Klar wird aber auch hier: Für den „Switch“ braucht es einen langen Atem.