Bayern. Rod Stewart hat sich mit „I am sailing“ in die Herzen der Wassersport-Freunde gesegelt. Das ist 50 Jahre her, damals war Segeln ein elitärer Sport. Heute ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen – auch in Bayern. Vor allem Seen in Oberbayern locken mit Schnupperkursen. Aber auch in Franken oder im Allgäu liegen Segelreviere für alle, die es mal ausprobieren möchten.

Oberbayern. Die Oberbayern haben nicht nur hohe Berge, sondern auch stattliche Seen. Chiemsee, Tegernsee, Ammersee, Starnberger See sind Hotspots für Segler. Natürlich tummeln sich dort viele gestandene Skipper, die die Pinne spielend beherrschen. Aber kein Anfänger muss sich verstecken, denn Schnupperkurse gibt es auch auf den bayerischen Profiseen. Im Sailingcenter am Tegernsee etwa kann man zwei Stunden Segelluft schnuppern und dabei unter Anleitung sogar selbst steuern. Kosten: 60 Euro.

Weitere Information: sailingcenter.de