Es regt sich tatsächlich was im Land, und schon wieder kommt da Augsburg ins Spiel. Dort nämlich bieten die Stadtwerke Augsburg (SWA) entsprechende Abo-Modelle bereits an. Bus und Bahn, Freiminuten für Bike-und Carsharing – alles drin. Laut SWA-Chef Walter Casazza ist das Angebot ein Hit: „Schon zur Testphase haben wir sehr viel mehr Interessenten gehabt, als an den Tests teilnehmen konnten.“ Mittlerweile seien viele Augsburger endgültig auf ÖPNV, Carsharing und Rad umgestiegen.

Ohne Auto – in der Stadt ist das leichter

Wie eben Lehrer Julian Kimmig. Als das eigene Familienauto vor einer Weile den Geist aufgab, entschloss sich der zweifache Vater zu einem Experiment. „Wir wollten einfach ausprobieren, ob es ohne Auto klappt.“ Das Ergebnis ist bekannt. „Die Stadtwerke bieten für jeden Anlass das passende Auto, für Urlaub oder Transport was Großes, sonst einen Elektroflitzer.“ Doch Kimmig weiß auch: „Wir wohnen in der Großstadt, da ist es einfacher als auf dem Land, ohne eigenes Auto klarzukommen.“

Ändert sich das denn jetzt? Also, durch das 49-Euro-Ticket? Verkehrsforscher Stefan Carsten holt an der Stelle kurz Luft, bevor er den neuen Abo-Fahrschein verbal hart in die Seile schickt. „Dieses Ticket ist nicht mehr als ein erster Schritt“, schnaubt Carsten. Kaufen werde sich das, wer ohnehin funktionierende Öffis vor der Tür habe. Städter also oder Menschen, die aus dem Speckgürtel in die Großstädte einpendelten. Mehr sei derzeit bei der chronisch unterfinanzierten Bahn schlicht nicht drin. Carsten: „Die Investitionen reichen ja gerade mal, um das System Schiene knapp am Leben zu halten.“

Und was ist jetzt auf dem Land, fernab aller Städte? Vielleicht kommt dort ein Teil der Verkehrswende ja fast lautlos daher. So wie im oberbayerischen Chiemgau. Seit fast einem Jahr flitzen hier fünf elektrische „Rosi“-Minibusse durch die malerische Landschaft um den Chiemsee. Gebucht werden die Shuttles per Rosi-App, nach wenigen Minuten Wartezeit pickt ein Wagen die Fahrgäste an einer der über 600 Haltestellen auf. Ein Algorithmus kombiniert ähnliche Fahrtanfragen und ermittelt die schnellste gemeinsame Route. Insgesamt deckt „Rosi“ so ein 300 Quadratkilometer großes Gebiet ab.

Manche könnten den Zweitwagen hinterfragen

An diesem frühlingshaften Freitagabend ist auch Fahrer Norbert Blanken im Dienst. „Ohne eigenes Auto kam man hier in der Region eigentlich nicht klar, Linienbusse fahren extrem selten“, erzählt Blanken, während er „Rosi“ souverän durch enge Kurven manövriert. Vorhin hat er eine ältere Dame zum Einkaufen gefahren, jetzt steigt ein Mädchen auf dem Rückweg vom Pferdehof zu. „Schnall dich bitte an“, mahnt Blanken noch sanft, dann geht die Tour schon weiter. Standzeiten wie normale Taxis kenne „Rosi“ nicht, sagt er. „Wir sind ständig auf Achse, unser Service wird überragend angenommen.“

Typische ländliche Pendelverkehre, den Weg zur Arbeit etwa, wird ein solcher Shuttle-Service sicher nicht ersetzen können. Und natürlich wird das Gros der Wege auch weiterhin mit dem Auto absolviert werden. Aber so manche Familie könnte durchaus ernsthafter über den Zweitwagen nachdenken.

Mobilität für 200 Millionen Fahrgäste auf dem Land

Unterwegs ist der Dienst im Auftrag des Landkreises Rosenheim. Um die operative Umsetzung aber kümmert sich der Berliner On-Demand-Betreiber „Clevershuttle“, eine Tochter der Deutschen Bahn. Nach eigenen Angaben hat man bereits fünf Millionen Fahrgäste befördert – und 20 Millionen Kilometer elektrisch abgespult. „Das ist ein Qualitätssprung im öffentlichen Nahverkehr“, jubelt Clevershuttle-Chef Bruno Ginnuth. Die Ziele sind ambitioniert: Bis 2030 will er 200 Millionen Passagiere im sogenannten „On-Demand-Ridepooling-Verkehr“ anpeilen. Fast wirkt es wie Ironie: Zumindest auf dem Land braucht es für die Verkehrswende dann eben doch – das Auto.

In der Stadt wie auf dem Land – wie wird’s denn jetzt weitergehen mit dem Verkehr? Antwort: smarter. Digitaler. Elektrisch. Und vernetzt. Doch bis es überall „Netflix für Nahverkehr“ gibt, dauert’s noch Zeit, glaubt Experte Stefan Carsten. „Es braucht viel Zeit, bis sich Mobilitätsverhalten ändert.“ Egal ob Ridepooling, Carsharing, Abomodelle oder E-Scooter, „wir sind überall noch immer in der Experimentierphase, und es wird dauern, bis wir wissen, was bleibt.“