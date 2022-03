Seewolf, amerikanischer Hummer und Anemonen in der Felsengrotte

Die Küstengewässer Europas bevölkern Oktopus, Languste, Seespinne und Muräne. Seepferdchen, Doktorfisch und Clownfisch sind typische Vertreter der Seegraswiese, und last but not least warten Seewolf, amerikanischer Hummer und Anemonen in der Felsengrotte auf große und kleine Besucher.

Zudem tummeln sich zahlreiche Schildkrötenarten im Sea-Life-Aquarium. Stars der Ausstellung sind die Schwarzspitzenriff-, Katzen- und Bambushaie, die im großen Ozeanbecken leben.

Das Gebäude ist barrierefrei ausgebaut, man kann mit einem Fahrstuhl alle Ebenen erreichen. Ein Restaurant und ein Souvenirshop runden das Angebot ab

Das Sea Life hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets gibt es aktuell nur online unter visitsealife.com/timmendorfer-strand zum Preis von 17 Euro für Gäste über 15 Jahren. Kinder unter 3 Jahren erhalten freien Eintritt, Kinder bis 14 zahlen 14 Euro. Bitte informieren Sie sich vor dem Besuch wegen möglicher Änderungen über die geltenden Eintritts- und Hygieneregeln auf der Website der Einrichtung.