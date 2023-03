Aufgrund seiner Konstruktion kann das Hybridschiff alle Teile der Rakete mit einer einzigen Fahrt befördern, was die Umwelt schont und die Transportkosten halbiert. Daneben sollen Solarmodule und Verstellpropeller den Energieverbrauch reduzieren. Zudem ist die „Canopée“ wegen ihres geringen Tiefgangs in der Lage, den Kourou-Fluss bis zum Hafen Pariacabo unweit des Weltraumbahnhofs Kourou zu befahren. Es muss also nichts umgeladen werden.

Ein Joint Venture übernahm den Bau

„Ariane 6“ ist ein Programm der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die für die gesamte Startarchitektur verantwortlich ist. Hauptauftragnehmer ist die Ariane Group, ein Joint Venture der zwei Konzerne Airbus und Safran, das gemeinsam mit mehreren Industriepartnern zuständig ist für die Entwicklung und den Bau der Rakete. Vermarktung und Betrieb des Trägersystems übernimmt die Tochter Arianespace.

Auch der Auftrag für den Bau der „Canopée“ ging an ein Joint Venture. Es entstand durch eine Zusammenarbeit des Schifffahrtsunternehmens Zéphyr & Borée mit dem Offshore-Spezialisten Jifmar und agiert unter dem Namen „Alizés“.